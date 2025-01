Automobilka Kia vlani vyrobila rekordný počet áut

Najvyrábanejším modelom je aj naďalej Kia Sportage. Tri hlavné exportné trhy v roku 2024 predstavovali Veľká Británia, Nemecko a Španielsko. Na stredajšej tlačovej konferencii v Tepličke nad Váhom o tom informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček.

Z liniek výrobného závodu vlani zišlo celkom 351.270 vozidiel. Tento počet predstavuje nárast o 0,3 % oproti predchádzajúcemu roku. „Najväčší dopyt bol po modeli Sportage, ktorého sa vyrobilo viac ako 221.000 kusov. Zostávajúcich vyše 129.000 vozidiel predstavovali štyri karosárske verzie modelu Ceed,“ priblížil Potoček. Elektrifikované verzie predstavovali štvrtinu vyrobených vozidiel.

Tromi hlavnými exportnými krajinami pre automobilku zostávajú Veľká Británia (18 %), Nemecko (11 %) a Španielsko (9 %), za nimi nasledujú Poľsko, Taliansko, Francúzsko a Česká republika. Celkovo spoločnosť svoje automobily exportovala do 83 štátov, na slovenskom trhu zostalo viac ako 7800 automobilov.

V automobilke vyrobili v roku 2024 aj viac ako 540.000 pohonných jednotiek. „Predstavuje to medziročný nárast výroby motorov o takmer sedem percent. Počet vyrobených motorov je vyšší ako počet vyrobených vozidiel, keďže závod ich exportuje aj do iných automobiliek v rámci Hyundai Motors Group, najmä do Hyundai v Českej republike,“ poznamenal Potoček.

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod vybudovali v období rokov 2004 až 2006. Výrobu automobilov a motorov spustili v decembri 2006. Spoločnosť dlhodobo zamestnáva do 3800 ľudí.