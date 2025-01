Vlajky na Kapitole sa v deň Trumpovej inaugurácie vztýčia do plnej výšky

Podľa agentúry DPA to v utorok oznámil republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson, píše TASR.

Deň po inaugurácii sa vlajky opäť spustia na pol žrde na znak úcty voči exprezidentovi USA Jimmymu Carterovi v rámci 30-dňového smútku, ozrejmil Johnson. Carter zomrel 29. decembra 2024 vo veku 100 rokov a funkciu prezidenta zastával medzi rokmi 1977 až 1981.

Trump krátko po Carterovej smrti vyjadril rozhorčenie nad tým, že by vlajky zostali počas jeho inaugurácie na pol žrde. „Demokrati sú celí 'natešení' z toho, že naša veľkolepá americká vlajka by mohla byť počas mojej inaugurácie 'na pol žrde',“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Nastávajúci prezident si napriek kritickým výrokom minulý týždeň uctil pamiatku Cartera pred jeho rakvou zahalenou v americkej vlajke. Trump sa tiež zúčastnil na jeho štátnom pohrebe, pripomína DPA.

Vlajky na štátnych budovách v celých USA majú byť však až do konca januára spustené na pol žrde na znak úcty, informovala AP. Toto nariadenie končiaceho prezidenta USA Joea Bidena je v súlade s americkým kódexom o štátnych symboloch, ktorý uvádza, že vlajky by sa po prezidentovej smrti nemali vztyčovať do plnej výšky. Vzťahuje sa to na vlajky na Bielom dome a mnohých federálnych a verejných budovách po celých Spojených štátoch.