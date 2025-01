Riaditeľ HZS vysvetlil, prečo pri požiari reštaurácie v Moste zomrelo toľko ľudí

Hlavným dôvodom veľkého počtu obetí sobotného nočného požiaru v reštaurácii v Moste bola podľa generálneho riaditeľa Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimíra Vlčka rýchlosť jeho rozšírenia. Do týždňa chce zostaviť kontrolnú skupinu, ktorá by mala zásah preskúmať. Povedal to v pondelok v relácii Interview ČT24. Dodal, že zásah bol pre hasičov životunebezpečný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

V súčasnosti budú pokračovať výsluchy svedkov a ďalších ľudí. Dôležitá potom bude podľa Vlčka práca s informáciami, ktoré hasiči aj polícia získali pri dokumentácii požiariska. „To nám začne skladať mozaiku celkovej snímky, ako tá situácia mohla vyzerať,“ vysvetlil. Rolu pri objasňovaní hrajú aj súdni lekári, ktorí musia objasniť mechanizmus úmrtia obetí.

Kľúčovým faktom podľa šéfa hasičov je, že požiar sa nerozvíjal úplne štandardne. „Bolo vidieť, že je tam nejaká látka, ktorá jednoznačne a rýchlo rozšírila požiar na celú plochu nielen terasy, ale aj dovnútra... Môžu byť určité indície, že mohlo ísť o propán-bután,“ pripustil, ale vzápätí zdôraznil, že vyšetrovacích verzií je viac, a preto nechce v tejto chvíli špekulovať. V relatívne krátkom čase bude podľa neho známe, čo ho spôsobilo.

Požiar sa rozšíril veľmi rýchlo

Vyšetrovatelia tiež musia preskúmať, akým spôsobom boli organizované únikové cesty, či boli voľné, alebo tam bol nejaký problém, doplnil Vlček. Hlavným dôvodom, prečo v priestore zomrelo toľko ľudí, však bolo podľa neho to, že sa požiar rozšíril veľmi rýchlo.

Zásah na mieste označil za životunebezpečný pre hasičov, a to z viacerých dôvodov. Jednak keď na miesto prišli prvé jednotky, objekt bol úplne zachvátený plameňmi. Ďalším nebezpečným faktorom bolo množstvo tlakových fliaš, ktoré na mieste našli. Ak takáto tlaková fľaša vybuchne, je to podľa neho horšie ako výbuch granátu. Situáciu hasičom sťažovali aj podmienky ako zima, čas okolo polnoci, obmedzená viditeľnosť a veľká psychická záťaž.

„Som pripravený dať ešte tento týždeň dokopy kontrolnú skupinu, ktorá z nášho pohľadu prejde všetky aspekty, ktoré sa týkali vlastného zásahu, a budeme sa snažiť niektoré veci publikovať a tiež sa z nich poučiť,“ povedal Vlček.

V sobotu (11. 1.) po 23.00 h vypukol v reštaurácii U Kojota v Moste rozsiahly požiar, pri ktorom zomrelo šesť osôb a osem ďalších bolo zranených. Stav troch z nich je kritický.