Vo veku 77 rokov zomrela osobnosť sklárskeho umenia Zora Palová

„Zora Palová študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri skla u profesora Václava Ciglera. V rokoch 1996 až 2004 pôsobila ako profesorka na University of Sunderland vo Veľkej Británii,“ uviedli z Umelky. Ako dodali, jej diela sú zastúpené v múzejných zbierkach vo Francúzsku, Japonsku, v Londýne, Suderlande či v Prahe.

Zástupcovia centra pripomenuli, že Palová bude mať v Slovenskej národnej galérii výstavu, ktorá by sa mala začať 6. marca. Trvať by mala do 25. mája.