Scholz odmieta Trumpove požiadavky vyčleniť 5 percent z HDP na obranu

Trump žiadal, aby sa na obranu vyčlenilo päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) z pôvodných dvoch percent, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

„Päť percent (HDP) by bolo vyše 200 miliárd eur ročne, hoci spolkový rozpočet nedosahuje ani 500 miliárd eur,“ povedal Scholz na predvolebnom podujatí v stredonemeckom meste Bielefeld. „To by bolo možné, iba ak by sa rapídne zvýšili dane alebo urobili rozsiahle škrty v mnohých oblastiach, ktoré sú pre nás dôležité,“ vyhlásil kancelár.

Scholz sa zaviazal k splneniu súčasného cieľa NATO vo výške dvoch percent. Nemecko pritom dosiahlo minulý rok túto hranicu po prvý raz od studenej vojny. „Zaručujem, že budeme aj naďalej vynakladať dve percentá nášho hrubého domáceho produkty na obranu,“ zdôraznil. „Každý, kto tvrdí, že toto nie je tá správna cesta musí tiež povedať, odkiaľ sa tie peniaze vezmú,“ dodal.

Nemecko zvýšilo svoje výdavky na obranu vďaka špeciálneho fondu pre ozbrojené sily (Bundeswehr) vo výške 100 miliárd eur, ktorý sa vytvoril po začatí ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa DPA však nie je zrejmé, či vzhľadom na ekonomické problémy krajiny si Nemecko dokáže dlhodobo udržať túto úroveň výdavkov na obranu.