Rusko tvrdí, že Ukrajina útočí na infraštruktúru plynovodu TurkStream

„Dňa 11. januára sa kyjevský režim pokúsil o útok deviatimi bezpilotnými lietadlami na kompresorovú stanicu na juhu Ruska, ktorá zásobuje plynovod TurkStream s cieľom prerušiť dodávky plynu do európskych krajín,“ uviedlo vo vyhlásení moskovské ministerstvo obrany.

Podľa ministerstva však boli všetky drony zostrelené, pričom padajúce úlomky spôsobili „malé škody“ na budove a zariadení stanice. Nachádza sa v obci Gai-Kodzor, v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska, neďaleko Čierneho mora a oproti anektovanému polostrovu Krym, ktorý je počas trojročného konfliktu terčom Kyjeva.

Ruské ministerstvo obrany dodalo, že zariadenie naďalej funguje v „normálnom režime“ a nedošlo k žiadnemu prerušeniu dodávok.

Plynovod TurkStream vedie z Ruska cez Čierne more do Turecka a potom cez Balkán ďalej do Európy. Je posledným aktívnym plynovodom, ktorý prepravuje ruský plyn do Európy a má ročnú kapacitu 31,5 miliardy metrov kubických (m3).

Ukrajina 1. januára zastavila tranzit ruského plynu cez potrubie na svojom území, ktoré bolo po desaťročia hlavnou trasou prepravy ruských dodávok komodity do Európy.

Európska únia znižuje svoju závislosť od ruského plynu odkedy Moskva vo februári 2022 začala rozsiahlu vojenskú ofenzívu na Ukrajinu. Napriek poklesu dovozu plynu prostredníctvom plynovodov viaceré európske štáty zvýšili nákup ruského skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý sa prepravuje po mori.