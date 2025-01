Dve horolezkyne sa nevrátili na chatu, zamestnanci zbadali SOS signál

Horská záchranná služba (HZS) informovala, že o pomoc ich ešte v sobotu (11.1.) požiadali zamestnanci Chaty pri Zelenom plese, ktorí si všimli svetelný SOS signál z oblasti nad Nemeckým rebríkom. Na chatu sa ani dlho po zotmení nevrátili dve horolezkyne českej a slovenskej národnosti vo veku 22 a 25 rokov, ktoré tam boli ubytované a ráno odišli na lezecký výstup.

„Na pomoc im odišli horskí záchranári zo Starého Smokovca. Po dolezení na miesto boli obe ženy zateplené a pomocou lanovej techniky evakuované pod stenu a následne spolu so záchranármi zostúpili na chatu. Tam jedna z dvojice zostala a druhá horolezkyňa s omrzlinami pokračovala so záchranármi do Starého Smokovca. Tam si ju prevzala do opatery posádka Rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice,“ uviedla HZS.

Záchrannú akciu v masíve Kežmarského štítu ukončili v až nedeľu v skorých ranných hodinách, podľa HZS prebiehala v mimoriadne zlých poveternostných podmienkach. V horách fúkal vietor, snežilo, bola zlá viditeľnosť a teploty klesli hlboko pod bodom mrazu.