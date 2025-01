České e-shopy sa sťažujú na praktiky zahraničných trhovísk

K čínskym predajcom Aliexpress a Shein sa pridal ďalší silný hráč Temu. Svojou agresívnou reklamou a nízkou cenou oslovuje obrovské množstvo zákazníkov. Rizikom je nielen zdravotne nevyhovujúci tovar. Škody vznikajú zákazníkom, obchodníkom, ale aj štátu, upozornil na tento týždeň na stretnutí s novinármi prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu (SOCR) ČR Tomáš Prouza. TASR o tom informuje na základe správy portálu idnes.cz.

Na trhu bujnie nekalá konkurencia obrovských rozmerov a Česko nemá efektívne nástroje, aby tieto nerovné podmienky napravilo, uviedol Prouza. SOCR preto apeluje na politikov, aby sa začali touto témou urýchlene zaoberať. Podľa Prouzy ide o systémový problém, ktorý vyžaduje prijatie krokov na národnej, ale aj európskej úrovni.

„Do Európskej únie dorazia každoročne štyri miliardy balíčkov z tretích krajín a toto číslo priebežne stúpa. Zároveň platí, že drvivá väčšina týchto zásielok nie je predmetom žiadnej colnej a inej kontroly,“ doplnil Prouza.

Podľa SOCR aj zástupcov českých e-shopov je veľmi ťažké konkurovať obchodníkom, ktorí volia agresívny marketing, nedodržiavajú lokálne pravidlá a predávajú nekvalitný či zdravotne nevyhovujúci tovar. „Českí obchodníci sa neboja zahraničnej konkurencie, ale všetci účastníci trhu musia hrať fér a podmienky musia byť spravodlivé pre všetkých,“ vyhlásil Prouza.

Problémom sú aj finančné úniky, či už sú to colné platby alebo daň z pridanej hodnoty (DPH). V prípade predajcov z tretích krajín je nefunkčný aj výber povinných recyklačných poplatkov a poplatkov súvisiacich s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov (EPR).

Podľa dostupných odhadov Česko prichádza pre neplatenie zákonných poplatkov e-shopmi a trhoviskami z tretích krajín o viac ako miliardu korún ročne na nevybraných poplatkoch za odpady a recykláciu a o 6,7 miliardy Kč (267,04 milióna eur) na nevybraných clách pre zámerne podhodnotenú cenu balíčkov z týchto krajín.

Balíčky v hodnote do 150 eur sa totiž nespoplatňujú, čo využívajú práve čínske weby a zásielky rozdeľujú do viacerých balíčkov.

Celkový obrat elektronického obchodu v Česku v roku 2023 predstavoval 185 miliárd Kč. Asociácia pre elektronickú komerciu odhaduje obrat online trhovísk na 30 miliárd Kč, z toho Temu predstavoval zhruba 10 miliárd a Shein asi 8 miliárd korún.

Kľúčovým nástrojom pre čínskych obchodníkov sú extrémne nízke ceny, ktoré sa dostávajú až pod hranicu nákladov. Vytláčajú tak konkurenciu, ktorá nedokáže zraziť ceny tak hlboko. Len čo zmiznú ostatní hráči, môžu čínske platformy nenápadne zdražiť, pretože kupujúcim nezostáva žiadna iná voľba.

Aplikácie ako Temu či Shein získavajú pritom široké spektrum užívateľských údajov a v dôsledku čínskych zákonov sú povinné ich zdieľať s tamojšími úradmi. To sa netýka iba bežných dát, ale aj podrobnejších informácií o správaní spotrebiteľa mimo danú aplikáciu. Samotná aplikácia Temu je podľa expertov nebezpečná a veľmi riziková.

Podľa Prouzy by sa mala Česká obchodná inšpekcia viac zapojiť do debaty a mala by túto tému viac komunikovať, výrobky testovať a pred rizikami varovať.

(1 EUR = 25,09 CZK)