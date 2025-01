Hrozivá zrážka s dvoma kamiónmi: Vodička s autom skončila v poli

Vodička osobného automobilu zišla na rovnom úseku cesty pri meste Dunajská Streda z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde prednou časťou auta narazila najskôr do jedného protiidúceho kamióna a vzápätí aj do druhého nákladného auta, ktoré išlo za ním. Náraz odhodil osobné auto do poľa.

Vodičku previezli záchranári do nemocnice na ošetrenie. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Dopravná nehoda sa stala v piatok ráno, 33-ročná vodička šla cestou prvej triedy smerom od Šamorína na Veľký Meder. „Polícia musela hlavný ťah na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť,“ spresnili policajti s tým, že po nehode boli všetci traja vodiči podrobení dychovým skúškam. „Ani jedna z nich nemala pozitívny výsledok,“ dodali.