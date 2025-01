Návšteva Trumpovho syna v Grónsku bola zinscenovaná, tvrdí miestna poslankyňa

Návšteva najstaršieho syna budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa v Grónsku bola zinscenovaná, povedala pre magazín Politico poslankyňa a predsedníčka výboru grónskeho parlamentu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Pipaluk Lyngeová.

Donald Trump mladší pricestoval do Grónska v utorok. Údajne išlo o súkromnú návštevu. Na dánskom autonómnom území strávil deň s miestnymi obyvateľmi, ktorí podľa neho podporujú, aby Grónsko získali Spojené štáty. Podľa Lyngeovej to však bol trik.

„Žiadni novinári s ním nemohli robiť rozhovory. Všetko to bolo zinscenované, aby to vyzeralo, že my - Grónčania - podporujeme MAGA (hnutie Make America Great Again - Urobme Ameriku opäť veľkou, pozn. TASR) a radi by sme boli súčasťou USA,“ uviedla poslankyňa.

Miestne médiá podľa magazínu Politico informovali, že Trump mladší v deň návštevy rozdal obyvateľom šiltovky s motívom MAGA. Na videozázname z jeho cesty, zverejnenom na sieti X, vidno aj to, že

Trump starší, budúci šéf Bieleho domu, sa prostredníctvom videohovoru prihovoril Grónčanom so šiltovkami MAGA na hlavách.

Návšteva Trumpa mladšieho v Grónsku sa podľa Lyngeovej nestretla s veľkým nadšením. „Ľudia boli zvedaví, ale niektorí si ho na letisku fotili a ukazovali mu zdvihnutý prostredník... Ďalší na Facebooku napísali: Yankee go home,“ uviedla s odkazom na protiamerický slogan.

Hovorca Trumpovho syna poprel, že by návšteva bola zinscenovaná a kritiku označil za absurdnú.

Grónsku i Panamskému prieplavu sa dostalo väčšej pozornosti v uplynulých dňoch, keď Trump v utorok nevylúčil použitie vojenského alebo ekonomického nátlaku na získanie oboch. Zároveň vylúčil využitie vojenskej sily na pripojenie Kanady - v tomto prípade by dal prednosť ekonomickému tlaku.

Záujem o Grónsko dáva pritom zvolený prezident najavo opakovane. O kúpe tohto dánskeho autonómneho územia sa Trump zmieňoval už počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2019.

Grónsko, najväčší ostrov sveta, je súčasťou Dánska už 600 rokov, pričom do roku 1953 bolo jeho kolóniou. Ako súčasť Dánskeho kráľovstva získalo v roku 2009 autonómiu a nezávislosť pri rozhodovaní o záležitostiach domácej politiky. Ostrov má asi 56.000 obyvateľov a bohaté náleziská nerastných surovín vrátane ropy, plynu a nerastov vzácnych zemín.