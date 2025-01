Meloniová obhajuje Muska, zo zasahovania do vnútorných záležitostí viní Sorosa

Naopak, podľa nej do politiky iných štátov "nebezpečne zasahuje" finančník a filantrop s maďarskými koreňmi George Soros. Informovala o tom agentúra ANSA, podľa ktorej sú Musk a Meloniová priatelia, píše TASR.

„Je problém (s Muskom) v tom, že je bohatý a vplyvný, alebo v tom, že nie je ľavičiar?,“ pýtala sa Meloniová novinárov na tlačovej konferencii v Ríme. „Musk nie je nebezpečenstvom pre demokraciu. Zasahovanie existuje v iných prípadoch, keď bohatí ľudia využívajú zdroje na financovanie strán a združení po celom svete s cieľom ovplyvňovať politiku, ako je to v prípade Sorosa,“ dodala s tým, že ona od Muska peniaze nedostala, ale od Sorosa iní áno.

Novinári tiež Meloniovú požiadali, aby sa vyjadrila k Muskovej podpore Alternatívy pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne pravicovú či pravicovo extrémistickú stranu, a jeho kritike spolkového kancelára Olafa Scholza.

„Chcela by som tu pripomenúť zasahovanie z Nemecka do talianskej (predvolebnej) kampane,“ reagovala Meloniová, čím podľa podľa agentúry ANSA narážala na obavy niektorých nemeckých politikov z jej pravicových postojov.

Musk podľa nej iba vyslovuje svoj názor. „Môže sa vám to páčiť alebo nie, ale keď niekto tvrdí, že tu hrozí nebezpečenstvo zasahovania zvonka, tak hovorím, že to nie je prvýkrát, keď známi a bohatí ľudia vyjadrujú svoj názor. Zažila som to viackrát a často aj na vlastnej koži a nikto sa nepohoršoval,“ zdôraznila talianska premiérka.

Najbohatší muž sveta vo svojich príspevkoch na sociálnej sieti X okrem iného vyzval britského premiéra Keira Starmera, aby odstúpil z funkcie pre svoju údajnú neschopnosť potrestať väčšinou pakistanské gangy, ktoré systematicky znásilňovali deti, keď bol v rokoch 2008 až 2013 na čele britskej prokuratúry.

Musk podľa ANSA už niekoľkokrát komentoval taliansku politiku. Napríklad v novembri ostro kritizoval sudcov, ktorí zrušili zadržiavanie prvých malých skupín migrantov v azylových centrách v Albánsku, kam ich úrady dopravili z Talianska.

Predtým kritizoval aj prokurátorov, ktorí v roku 2019 žiadali šesťročný trest pre bývalého talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho za údajné 'únosy' migrantov, keď zabránil lodi s migrantmi zakotviť v Taliansku. Salviniho, ktorý je tiež Muskov priaznivec a kritik Sorosa, bol nakoniec súdom oslobodený, doplnila talianska agentúra.