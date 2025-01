Kyberútok na kataster môže mať výrazný negatívny dosah na realitný trh

Ak sa situácia s nefunkčnými elektronickými službami katastra nevyrieši v krátkom čase, môže to mať výrazný negatívny dosah na realitný trh. Zhodli sa na tom realitné kancelárie, ktoré oslovila TASR. Realitná kancelária Herrys však očakáva, že situácia by mohla byť vyriešená počas niekoľkých týždňov.

„Procesy, ako je zápis vlastníckych práv, zmeny záložných práv či overovanie vlastníctva, sú kľúčové pre dokončenie transakcií na realitnom trhu. Ak tieto služby nie sú dostupné, môže dôjsť k zdržaniu v predaji a kúpe nehnuteľností, čo spôsobí frustráciu u kupujúcich a predávajúcich,“ uviedla spoločnosť RE/MAX Slovensko.

Taktiež podľa nej môže dôjsť k riziku, že kupujúci a predávajúci nebudú mať dostatočné právne garancie, čo môže oslabiť dôveru v celý proces. Upozornila, že v prípade dlhodobých problémov by mohlo dôjsť aj k ekonomickým stratám pre developerov, realitných maklérov a finančné inštitúcie, ktoré poskytujú hypotéky.

Aktuálny stav je veľmi vážny aj podľa realitnej kancelária Halo Reality. „Doteraz sa takáto situácia nikdy nestala a veríme, že nepotrvá dlhšie ako do konca budúceho týždňa, nakoľko by to skomplikovalo množstvo realitných obchodov. Len u nás na služby katastra čaká viac ako 200 klientov,“ dodala.

Mnohé termíny na zmluvách sa nestihnú, no podľa Halo reality nejde o problém z plnenia jedného zo zúčastnených strán zmluvy. „Je potrebné akceptovať, že o dané dni sa zmluvné termíny posunú bez nároku na odškodnenie. Ak by takáto situácia trvala dlhšie, je to väčší problém pre tých, ktorí žijú aktuálne v podnájme a ten už vypovedali,“ objasnila.

Realitná únia SR uviedla, že každý obchod je individuálny a preto treba hľadať individuálne riešenia aj v spolupráci s bankami. „Naše odporúčanie je podchytiť najmä situácie, kedy by sa kupujúci alebo predávajúci mohli dostať do omeškania, a teda dodatkami k zmluvám predĺžiť jednotlivé lehoty,“ poradila.

„Podľa nám dostupných informácií neočakávame, že by aktuálna situácia na katastri nebola vyriešená v horizonte niekoľkých týždňov,“ reagovala realitná kancelária Herrys s tým, že odporúča pokračovať v procese predaja a príprave dokumentov, pretože ide o dlhodobý procese trvajúci niekoľko mesiacov.