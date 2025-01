Zelenskyj: Vojská Západu na Ukrajine by pomohli dotlačiť Rusko k mieru

Európa vstupuje do „novej kapitoly“ spolupráce a bude mať „nové príležitosti“ po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu 20. januára. Ukrajinský líder to uviedol v Nemecku na americkej leteckej základni Ramstein počas rokovanie Kontaktnej skupiny na na obranu Ukrajiny. „Naším cieľom je nájsť čo najviac nástrojov, ktorými dotlačíme Rusko k mieru,“ vyhlásil Zelenskyj.

Nasadenie „partnerských kontingentov je jedným z najlepších nástrojov“, reagoval na potenciálnu možnosť vyslať vojská NATO na Ukrajinu. Zelenskyj však bližšie nešpecifikoval, či pôjde o vyslanie jednotiek Západu alebo mierových síl v prípade ukončenia takmer trojročného konfliktu.

Novozvolený prezident USA Donald Trump prisľúbil rýchle ukončenie bojov a opakovane kritizoval doterajšiu americkú vojenskú podporu Kyjeva. Dosluhujúci minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok oznámil, že USA poskytnú novú pomoc Ukrajine vo výške približne 500 miliónov dolárov.

„Je jasné, že pre Európu a celý svet sa začína nová kapitola, a to už o 11 dní. Nastane čas, keď musíme ešte intenzívnejšie spolupracovať, ešte viac sa spoliehať jeden na druhého a spoločne dosahovať ešte lepšie výsledky,“ povedal Zelenskyj. „Vnímam to ako príležitosť,“ zhodnotil.

Na stretnutí zároveň „vyzval“ ukrajinských spojencov, aby Kyjevu pomohli vybudovať „zásobu bezpilotných lietadiel“ na boj proti ruským silám na fronte i mimo neho. „Drony ... zmenili charakter vojny. Bezpilotné lietadlá odstrašujú nepriateľa a udržujú od neho odstup,“ povedala ukrajinská hlava štátu.