SaS volá po okamžitom zasadnutí Bezpečnostnej rady pre kybernetický útok na kataster

Verejnosť musí byť podľa nej riadne informovaná o aktuálnom stave s katastrom. Uviedla to SaS v stanovisku s tým, že útok na kataster je symbolom zlyhania vládneho kabinetu Roberta Fica (Smer-SD).

„Kataster nehnuteľností je pod masívnym kybernetickým útokom a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa schováva a mlčí o tom, ako veľmi sú ohrozené dáta miliónov občanov. Toto je fatálne zlyhanie vlády Roberta Fica a ministra vnútra, ktoré by v normálnej krajine znamenalo okamžité odstúpenie ministra vnútra,“ skonštatoval líder SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling.

Vládny kabinet podľa strany nemôže čakať so zvolaním bezpečnostnej rady do piatka (10. 1.). „Dlhodobá nefunkčnosť bude mať drastické dosahy na niektoré profesie, ale aj na ľudí, ktorí si chcú vziať hypotéku, zmeniť trvalý pobyt, dedičské konania, exekúcie a mnohé iné úkony. Ak by sa naplnil najhorší scenár a dáta z katastra by boli stratené bez adekvátnej zálohy, malo by to na Slovensko devastačné následky,“ dodal poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS).

Služby katastra nie sú od utorka (7. 1.) dostupné. Informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, mal podľa informácií od ministerstva vnútra zasiahnuť rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.