Premiér: V Bruseli budem riešiť Zelenského sabotáž na finančných záujmoch SR

DNES - 18:36

Bratislava Správy » Ekonomické

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) chce vo štvrtok (9. 1.) v Bruseli riešiť škodu vo výške takmer 1,5 miliardy eur, ktorú podľa neho Ukrajina spôsobila Slovensku zastavením tranzitu plynu. Taktiež to bol dôvod, pre ktorý cestoval do Moskvy. Uviedol to v stredu vo videu na sociálnej sieti.

„Prezident Zelenskyj sabotáž na finančných záujmoch Slovenska a EÚ pácha napriek tomu, že Európska komisia jasne vo svojom oficiálnom liste konštatuje, že Ukrajine nič nebráni pokračovať v tranzite. Ani európske právo, ani sankcie,“ uviedol Fico s tým, že Zelenského rozhodnutie spôsobí EÚ škody za asi 70 miliárd eur. „Zajtra cestujem do Bruselu na rokovanie s komisárom pre energetiku a urobím všetko, aby som ho zobudil zo sladkého spánku. Lebo máme 'sakra' vážny problém - problém v desiatkach miliárd eur. Ani Slovensko, ani EÚ nie je vo vojne, nemáme žiadny dôvod tolerovať Zelenského avantúry, a to najmä pri pohľade na pomoc, ktorú Slovensko a EÚ Ukrajine poskytuje,“ povedal premiér SR. Dôvodom, prečo cestoval do Moskvy, bolo podľa jeho slov zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu a poškodenie slovenských národných a finančných záujmov. „Potreboval som zabezpečiť minimálne plyn na domácu spotrebu Slovenska, čo máme zabezpečené, dokonca bez zvyšovania cien plynu,“ podotkol. Rovnako chcel dostať odpoveď, či je Rusko pripravené pokračovať v dodávkach plynu na tranzit cez Ukrajinu a Slovensko ďalej na západ. Odpoveď bola podľa neho kladná. Taktiež skritizoval návrh opozície na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Poslancom Smeru-SD bude predseda vlády SR odporúčať, aby sa na tejto opozičnej iniciatíve nezúčastnili. „Ani v Moskve, ani v Bruseli nejde o zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. Tá je daná, hoci pri pohľade na EÚ sa obávam, že sa rozpadne skôr, ako si vôbec vieme predstaviť. Opozícia by mala preto prestať otravovať s povinnými rétorickými cvičeniami a zaujať jednoznačný postoj k škodlivým rozhodnutiam prezidenta Zelenského,“ uzavrel Fico.