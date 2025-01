Olaf Scholz nevylučuje partnerstvo s FDP po predčasných voľbách

Predčasné voľby do nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré sa budú konať 23. februára, vyvolal koniec koalície zloženej zo Scholzovej Sociálnodemokratickej strany (SPD), Zelených a liberálov z FDP po tom, čo Scholz pre nezhody odvolal ministra financií Christiana Lindnera z FDP. Liberáli následne trojkoalíciu opustili, Scholz tak zostal na čele menšinovej vlády.

„Proti FDP vo všeobecnosti nič nemám,“ povedal nemecký kancelár pre týždenník Stern. „Občania rozhodujú a my politici sa musíme vyrovnať s výsledkom,“ odpovedal Scholz na otázku, či by zvažoval ďalšiu koalíciu s FDP v prípade, že by Lindner nebol jej súčasťou.

Scholz a Lindner sa po rozpade koalície navzájom obvinili zo zodpovednosti za to, že vláda nedokončila svoje tretie funkčné obdobie, píše DPA.

Lindner v reakcii na kancelárove najnovšie tvrdenia na sieti X napísal, že „ho nepresvedčil program a štýl Scholzovej SPD“. Stranu zároveň obvinil zo zodpovednosti za zlý stav Nemecka.

Líder FDP uviedol, že preferuje koalíciu s konzervatívnym blokom CDU/CSU. Agentúra DPA však informuje, že FDP v súčasnosti hrozí, že sa po voľbách nedostane do parlamentu. V prieskumoch verejnej mienky totiž dosahuje len tri až štyri percentá. Na to, aby sa dostala do Bundestagu, potrebuje minimálne päť percent hlasov, píše DPA.