Donald Trump nevylučuje vojenský nátlak na získanie Panamského prieplavu a Grónska

O oboch hovorí, že by mali byť pod kontrolou Spojených štátov, ktoré ich podľa neho potrebujú v záujme svojej „ekonomickej bezpečnosti“.

„(K žiadnemu vojenskému zásahu) sa nechystám zaviazať. Môže sa však stať, že bude treba niečo urobiť,“ povedal na tlačovej konferencii Trump. Na priamu otázku, či vie vylúčiť použitie „vojenského alebo ekonomického nátlaku“ na dosiahnutie svojho cieľa získať Panamský prieplav a Grónsko, odpovedal „nie“.

Tvrdí, že Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, USA potrebujú „pre účely národnej bezpečnosti“. Panamský prieplav zase označil za „životne dôležitý“ pre Spojené štáty, avšak „prevádzkuje ho Čína“.

Stanica CNN k tomu poznamenala, že Trump sa takto vyjadril aj napriek predvolebným sľubom, že po zložení prísahy sa vyhne vojnám. „Nezačnem žiadnu vojnu,“ vyhlásil Trump počas svojho víťazného prejavu vo voľbách v roku 2024. „Vojny sa chystám zastaviť,“ dodal.

Na utorkovej tlačovej konferencii ďalej vyhlásil, že proti Kanade nepoužije vojenskú silu, pohrozil jej však silou ekonomickou. Trump Kanade už predtým po odstúpení tamojšieho premiéra Justina Trudeaua navrhol, aby sa pripojila k Spojeným štátom.

„Kanada a Spojené štáty, to by bolo niečo. Zbavíte sa tejto umelo nakreslenej hranice... Bolo by to oveľa lepšie aj pre národnú bezpečnosť. Kanadu v podstate chránime my,“ povedal v utorok.

O postavení susednej krajiny si Trump robí žarty už od novembrového stretnutia s Trudeauom vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Táto vopred neohlásená schôdzka sa uskutočnila po tom, ako pohrozil, že zavedie 25-percentné clo na všetok kanadský tovar. Ako dôvod uviedol, že Kanada nedokáže vyriešiť problémy s drogami ani migráciou na spoločnej hranici a Spojené štáty s ňou majú obchodný deficit vo výške 100 miliárd dolárov.

Budúci prezident USA v utorok okrem iného avizoval „zlatý vek Ameriky“. Popri tom by rád premenoval aj Mexický záliv na Americký. „Znie to pekne,“ povedal a Mexiko vyzval, aby zastavilo prílev migrantov do USA.