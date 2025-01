Šimečka nevidí náznaky paktovania KDH so Smerom-SD

V rámci opozičnej spolupráce sa vie Progresívne Slovensko (PS) zhodnúť s KDH na kľúčových hodnotách, ako je napríklad téma právneho štátu. V rozhovore pre TASR to uviedol líder PS Michal Šimečka. Zdôraznil, že nevníma žiadne náznaky "paktovania" kresťanských demokratov so Smerom-SD.

Vzťah s KDH pri spolupráci v parlamente považuje Šimečka za veľmi dobrý. „Preto sme spoločne organizovali aj verejné zhromaždenia, aj rôzne iné iniciatívy na obranu špeciálnej prokuratúry alebo proti novele trestných kódexov,“ skonštatoval pre TASR. „Takže tam, kde sa zhodneme, a to sú hodnotové piliere a aj piliere našej demokracie, vieme spolupracovať veľmi dobre. Týka sa to aj slobody médií, slobody slova alebo zahraničnopolitickej orientácie, spravodlivosti ako celku,“ doplnil o vzťahu s KDH.

Líder PS však vníma aj rozdiel medzi stranami. „Je samozrejmé, že sú veci, na ktorých nikdy nenájdeme zhodu, lebo KDH je konzervatívne hnutie a Progresívne Slovensko je liberálne hnutie. A to je normálne, je to v demokracii zdravé, tak to má byť, ľudia si môžu vybrať,“ povedal.

Šimečka nechce KDH kádrovať či hodnotiť jeho stratégiu. „To sú ich suverénne rozhodnutia, ako hlasujú, ako fungujú v Národnej rade. Ani nebudem robiť policajta, kto ako v tajnom hlasovaní hlasoval, ako ho treba teraz biť po hlave a podobne, to mi vôbec neprináleží,“ pripomenul s tým, že často počúva kritické hlasy voči KDH o náznakoch paktovania so Smerom-SD. „To vôbec nevidím. Nevidím ani žiadne náznaky, ktoré by k tomu smerovali,“ povedal. KDH už podľa neho predsa prijalo stanovisko, že so Smerom-SD do spolupráce nejde. „Zatiaľ som nevidel nič, čo by ma presvedčilo o tom, že toto stanovisko neplatí,“ doplnil.