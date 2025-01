Šutaj Eštok chce posilniť kapacity cudzineckej polície, Slovensko potrebuje pracovníkov zo zahraničia

Slovenský pracovný trh totiž potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu zo zahraničia. V rozhovore pre TASR to vyhlásil minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Ak chceme niečo robiť s pracovným trhom, tak niečo to, prirodzene, aj stojí z hľadiska investície od štátu. Myslím si, že sa nám to násobne vráti, ak sa nám podarí vyriešiť nedostatok,“ myslí si Šutaj Eštok.

V minulosti diskutovaný problém s rezervačným systémom cudzineckej polície je podľa neho sčasti o komunikácii. Ako uviedol, cudzinci sa často na termín zaregistrujú a nakoniec neprídu, no vopred to polícii neoznámia, termín teda prepadne.

Odolnosť systému voči zneužívaniu sa podľa ministra zvyšuje. „Ani dnes to nie je úplne v stopercentnom stave, ale myslím si, že systém pracuje podstatne lepšie, ako to bolo pred nejakým časom,“ dodal Šutaj Eštok.

Únia miest Slovenska sa na ministra vnútra v minulosti obrátila so žiadosťou o sfunkčnenie rezervačného systému pre registráciu cudzincov na podanie žiadosti o pobyt v SR a o prijímanie žiadostí na oddeleniach cudzineckej polície tak, ako to upravuje zákon o pobyte cudzincov. Minister pred časom zároveň potvrdil medializovaný prípad o „kšeftovaní“ s termínmi na vybavovanie na cudzineckej polícii. Hovoril vtedy o podozrení na infiltráciu priekupníkov do rezervačného systému.