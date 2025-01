Taraba kritizuje rozhodnutie poslancov o posune zavedenia povinnosti MBÚ: O tomto nemali ani potuchy

V rozhovore pre TASR to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že populizmus v tejto agende vyjde krajinu draho. Na Slovensku je tak podľa neho potrebné postaviť aspoň tri spaľovne.

Prednedávnom posunuli poslanci zavedenie povinnosti mechanicko-biologickej úpravy (MBÚ) odpadu pred uložením na skládku na rok 2027. Slovensku preto podľa Tarabu hrozia masívne pokuty od Európskej únie. „Prešlo to ústavnou väčšinou v parlamente a ja ako minister to môžem len rešpektovať. Pretože ak niečo prešlo ústavnou väčšinou, tak kto som ja, aby som to menil. Rozprával som sa s viacerými poslancami, ktorí za to hlasovali, a myslím si, že oni nemali ani potuchy o rôznych konzekvenciách okolo toho,“ myslí si Taraba.

Poslanci podľa neho posun zavedenia povinnosti MBÚ odhlasovali preto, lebo si mysleli, že tým ušetria peniaze samosprávam aj ľuďom. „My sme tie finančné podmienky nastavili tak, aby boli absolútne udržateľné. Združenie miest a obcí Slovenska s tým bolo v poriadku. To zdraženie na tento rok by bolo asi deväť eur na občana, čo je suma, ktorá je absolútne akceptovaná vzhľadom na to, že by sme sa posunuli zásadným spôsobom vpred pri narábaní s odpadom,“ podotkol minister.

Zároveň poukázal na to, že ak Slovensko nebude narábať s odpadom udržateľným spôsobom, doplatí na to priemysel. Taraba vysvetlil, že firmy potrebujú doložiť, ako sa nakladá s ich odpadom. „A Slovensko, pokiaľ jediné, čo bude robiť, je skládkovať, tak my strácame obrovskú konkurenčnú výhodu voči okolitým krajinám,“ skonštatoval.

Najväčší zamestnávatelia tak podľa vicepremiéra začnú mať na Slovensku problémy so získavaním nových investícií a produktov len preto, lebo nebudú vedieť vysvetliť, kde skončí ich odpad.