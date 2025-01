Nórsky premiér reagoval na Muskove útoky na európske vlády

Store vyhlásil, že Muskove vyjadrenia k vnútorným záležitostiam európskych štátov považuje za znepokojivé, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Považujem za znepokojujúce, že človek so značným prístupom k sociálnym sieťam a s významnými ekonomickými zdrojmi sa priamo zapája do vnútorných záležitostí iných krajín,“ povedal Store v nórskom verejnoprávnom rozhlase NRK.

Musk, ktorého viaceré médiá označujú za blízkeho spojenca zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa v uplynulých dňoch vyjadril k politickej situácii vo viacerých európskych štátoch.

Pred blížiacimi sa voľbami otvorene podporil krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Niekoľko príspevkov na ním vlastnenej sociálnej sieti X venoval aj britskej vláde.

Premiéra Keira Starmera obvinil z neschopnosti stíhať gangy, ktoré v minulosti systematicky zneužívali a znásilňovali mladé dievčatá a žiadal, aby bola uväznená Jess Phillipsová, šéfka rezortu, ktorý zodpovedá za boj proti násiliu páchanému na ženách. V pondelkovej ankete na X sa taktiež spýtal či, by mala „Amerika oslobodiť obyvateľov Británie od ich tyranskej vlády.“

„Toto nie je spôsob, akým by sa mali riešiť záležitosti medzi demokraciami a spojencami,“ odpovedal Store na otázku, či by Musk mohol zasahovať do parlamentných volieb v Nórsku, ktoré sú naplánované na september. „Ak by sme to videli v Nórsku, dúfam a verím, že celá nórska politická scéna by sa voči tomu ohradila a dištancovala by sa,“ uviedol premiér z Labouristickej strany, ktorá v uplynulom období zaostáva v prieskumoch.

V podobnom duchu ako Store sa vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého Musk „priamo zasahuje do volieb,“ a to vrátane nemeckých. Výroky amerického miliardára odsúdil aj nemecký kancelár Olaf Scholz.