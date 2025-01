Zelenskyj: Bezpečnostné záruky pre Kyjev budú fungovať, len ak ich poskytnú USA

Bezpečnostné záruky pre Kyjev vo vojne s Ruskom by boli účinné jedine vtedy, ak by ich poskytli Spojené štáty. Povedal to v nedeľu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyjadril nádej, že sa stretne so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom krátko po jeho inaugurácii. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Zelenskyj v rozhovore s americkým podcasterom Lexom Fridmanom vyzdvihol Trumpa, ktorý vyhlásil, že vojnu ukončí rýchlo, hoci nevysvetlil, ako. Ukrajinci podľa Zelenského dúfajú, že prinúti Moskvu, aby súhlasila s trvalým mierom. Zvolenie Trumpa, ktorý sa vráti do Bieleho domu 20. januára, vyvolalo nádeje na diplomatické riešenie, no tiež obavy v Kyjeve, že rýchly mier si vyžiada vysokú cenu. Ukrajinský prezident z interview znovu vyzval na členstvo svojej krajiny v NATO a zdôraznil svoje presvedčenie, že prímerie bez bezpečnostných záruk pre Kyjev by len poskytlo Rusku čas znovu sa vyzbrojiť na nový útok. Zelenskyj podčiarkol dôležitú úlohu, ktorú podľa neho zohrá Biely dom za Trumpa, a tvrdil, že so zvoleným prezidentom USA sa zhodujú, že pri snahe ukončiť konflikt je potrebný prístup „mier prostredníctvom sily“. „Bez Spojených štátov nie sú bezpečnostné záruky možné. Myslím tým bezpečnostné záruky, ktoré môžu zabrániť ruskej agresii,“ povedal Zelenskyj. Doplnil, že musí rokovať s Trumpom, aby stanovili ďalší postup na zastavenie Ruska, pričom do tohto procesu sa musia zapojiť aj európske vlády, kým bude môcť Kyjev viesť priame rozhovory s Moskvou.