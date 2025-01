Musk vyzval Faragea, aby odstúpil z postu predsedu britskej pravicovej strany

„Reform UK potrebuje nového lídra. Farage na to nemá,“ napísal Musk na svojej sociálnej sieti X. Podľa Reuters ide o náhle stiahnutie podpory Faragea, s ktorým ešte v decembri pózoval na fotografii v USA. Stretnutie, ktoré sa konalo vo floridskej rezidencii Mar-a-Lago budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, označil Farage za „historické“.

