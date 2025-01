Šimečka má s PS nové plány: Týchto ľudí chceme osloviť

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa chce zamerať na širšie spektrum voličov, aj tých, ktorí sú konzervatívnejší. Rozširovať sa preto chce aj programovo. Povedal to v rozhovore pre TASR líder hnutia Michal Šimečka. PS je v súčasnosti podľa neho na slovenské pomery veľkou stranou, preto musí mať širší záujem na politickej zmene. Chce sa tiež zamerať na získavanie tých, ktorí volili v predošlých voľbách strany vládnej koalície.

Šimečka zdôraznil, že PS vždy bolo, je a zostáva liberálnou stranou. „Akurát je liberálnou stranou, ktorá rastie a rozširuje sa a chce osloviť aj širšie spektrum voličov. Možno aj voličov, ktorí sú v niečom konzervatívnejší, ktorí by predtým možno neuvažovali o voľbe PS,“ povedal pre TASR s tým, že dôkazom toho je aj vstup Ivana Korčoka do hnutia. „Základné hodnotové ukotvenie a východiská PS, ako ich máme v našej zakladajúcej vízii, sa nemenia, ale naša strana sa personálne, programovo aj voličským záberom bude rozširovať,“ potvrdil. Kľúčové hodnoty a priority PS sú sloboda, rovnosť, ako aj geopolitická a civilizačná príslušnosť k západu.

„PS je veľká strana, ktorá je navyše lídrom opozície. Musí mať širší záujem ako iba všetko, 100 percent, zo svojho programu presadiť,“ povedal Šimečka s odôvodnením, že PS má záujem na politickej zmene, na ktorú potrebuje partnerov. „Keď je strana veľká, ak chce budovať partnerstvá, potrebuje istú veľkorysosť voči partnerom,“ doplnil s tým, že tak funguje hnutie aj v opozícii.

Hnutie bude mať v popredí snahu o to, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. „A to sa týka predovšetkým ekonomických otázok, ako naštartovanie ekonomického rastu, ale aj zdravotníctva, ktoré teraz prechádza akútnou krízou. Všetky tieto veci budú v popredí, lebo to je to, čím ľudia žijú a čo ich najviac trápi. Ale samozrejme, že to neznamená, že zabúdame alebo budeme vynechávať témy, ktoré sa týkajú ľudských práv, rovnosti, ktoré sa s nami rovnako spájajú a patria k tomu, čo Progresívne Slovensko je,“ skonštatoval jeho líder.

PS chce presviedčať aj sklamaných voličov koalície. „Ak chceme vládu 'prečísliť', budeme musieť prehovárať aj k voličom súčasnej vládnej koalície,“ povedal s tým, že to sa bude hnutie snažiť cez regionálne výjazdy, ako aj cez návrhy v parlamente.

Šimečka zároveň avizuje, že je pripravený obhájiť mandát predsedu PS, ktorý opätovne získal v uplynulom roku. Volebný snem hnutia bude najneskôr v máji 2026.