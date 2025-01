SHMÚ varuje pre počasím cez víkend. Toto zasiahne celé Slovensko

Na celom území Slovenska platia v piatok v noci aj v sobotu (4. 1.) ráno výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. V niektorých častiach krajiny treba tiež počítať so snehovými závejmi či vetrom na horách. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia. Výstrahy pred poľadovicou predbežne platia do soboty 9.00 h.

Okrem poľadovice platia podľa SHMÚ v celom Žilinskom kraji, vo viacerých okresoch Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja a v okrese Považská Bystrica výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. V platnosti sú predbežne do sobotňajšieho obeda.

Meteorológovia upozornili aj na vietor na horách. Aj pre tento jav sú vo viacerých okresoch Žilinského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad vyhlásené výstrahy prvého stupňa.

Ako ústav uviedol, vietor tam môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornil SHMÚ. Výstrahy pred vetrom na horách by mali do platnosti vstúpiť v piatok o 20.00 h a predbežne by mali trvať do soboty 9.00 h.