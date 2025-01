SaS: Zmeny v e-receptoch vracajú Slovensko do minulosti

Zmeny v predpisovaní e-receptov sú návratom do minulosti, zásadným spôsobom sa naruší chod ambulancií. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol člen opozičnej strany SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay a predseda SaS Branislav Gröhling. Jedným z riešení podľa Szalaya je, že sa čo najrýchlejšie opraví chyba v zákone.

„Prečo by sme sa nemohli stretnúť v polovičke januára a v skrátenom legislatívnom konaní opraviť túto babrácku chybu vlády,“ pýta sa člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Szalay.

Navrhuje tiež, aby lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, boli dočasne uhrádzané vo výške jedného centu za liek. „Len čo je ten liek aspoň jedným centom hradený z verejného zdravotného poistenia, musí ísť cez eRecept a vyriešili sme problém minimálne pre zmluvných lekárov, ktorí predpisujú takéto lieky,“ vysvetlil.

Podľa Szalaya by tretím riešením mohlo byť dočasné upustenie od byrokratických požiadaviek predpisovania papierových receptov, ako je špecifické tlačivo alebo farba sériového čísla, ktoré musia lekári zachovať. „Povedzme, že tri mesiace to môžu tlačiť na akúkoľvek A5. Nerobme z toho byrokratické peklo,“ poznamenal.

Szalay zdôraznil, že elektronické predpisovanie liekov výrazne šetrilo čas pacienta aj lekára. Upozornil tiež, že papierový recept sa nemusí dostať do zdravotníckej databázy, čím sa stratia informácie o tom, aké lieky pacient užíva a či hrozí interakcia medzi nimi.

Gröhling dodal, že kým sa celý svet modernizuje, iba Slovensko sa pod vládou Roberta Fica (Smer-SD) vracia do minulosti. „Budeme našich partnerov znova žiadať o to, aby sme išli do odvolávania tejto vlády, do vyslovenia nedôvery,“ ozrejmil.

Od januára vstúpila do účinnosti novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vysvetlilo, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu (eRecept) rešpektovať právo Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Deklarovalo, že situáciu rieši, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť.

MZ SR, zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa dohodli, že najneskôr do konca marca budú iniciovať legislatívny proces na opravu zmien v predpisovaní e-receptov.