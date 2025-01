Žiga: Predčasné voľby tento rok neočakávam

V roku 2025 sa nebude diať zásadná rekonštrukcia vlády. Myslí si to podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Za reálne nepovažuje ani predčasné parlamentné voľby, pretože na ich dosiahnutie by bol potrebný súhlas 90 poslancov NR SR.

„Na politickom spektre alebo v politickom filme toho roka nevidím nejakú zásadnú rekonštrukciu vlády. Nehovorím, že nemôže dôjsť k výmene niektorých ministrov v prípade, že budú chcieť odísť alebo budú odvolaní predsedom vlády alebo danou stranou, ktorá ich nominovala, ale zásadnú rekonštrukciu vlády nevidím,“ povedal Žiga v rozhovore pre TASR.

Nevie si tiež predstaviť, že by sa našlo 90 poslancov, ktorí by zahlasovali za skrátenie volebného obdobia, čo predchádza vypísaniu predčasných volieb.

Žiga zároveň poukázal na to, že vo vládnom zoskupení treba rátať so všetkými scenármi. „Scenár predčasných volieb musíte mať vždy v nejakom svojom podvedomí, že aj takáto situácia môže nastať. Ako je reálna, to je druhá vec,“ skonštatoval Žiga, ktorý je členom predsedníctva Hlasu-SD. „Vždy pracujete s tým, že od prvého dňa po uskutočnení parlamentných volieb sa začína volebná kampaň na ďalšie voľby,“ doplnil. Politická strana preto podľa neho musí byť pripravená, že sa môže udiať hocičo. Pripomenul, že aj v roku 2024 nastalo niekoľko situácií, ktoré mohli za istých okolností viesť k predčasným voľbám, čo sa napokon nestalo.