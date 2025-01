Dôvera tvrdí, že zmeny v e-receptoch uškodia pacientom, lekárom aj systému

„Mrzí nás, že nastala táto situácia, i keď sme ju nespôsobili. Je namieste sa pýtať poslancov Národnej rady SR, prečo schválili takýto zákon. Svedčí to o chaose, v akom sa na Slovensku schvaľujú zákony,“ poznamenal Cehlárik.

Doplnil, že situácia nijako neprospeje pacientovi. „Ba naopak, pacientom uškodí, lebo budú musieť zbytočne chodiť k lekárovi. Uškodí to lekárovi, lebo ho to zbytočne zaťaží a uškodí to aj systému, lebo to bude stáť viac peňazí,“ vysvetlil.

Cehlárik priblížil, že za uplynulý rok bolo poistencom Dôvery predpísaných 450.000 liekov nezmluvnými lekármi. Ako dodal, na papierových receptoch sa predpísalo až 3,1 milióna liekov, ktoré neboli hradené z verejného zdravotného poistenia. Najviac ich predpisujú všeobecní lekári pre dospelých, a to 46 percent z celkového počtu. Špecialisti tvoria 30 percent, pediatri 16 percent a gynekológovia päť percent.

Cehlárik ozrejmil, že zmeny sa týkajú viacerých liekov. Špecifikoval, že poistencom Dôvery najčastejšie elektronicky predpisujú liek Uniflox 0,3 %. Nasledujú Erdomed 300 mg, Pamycon na prípravu kvapiek, Detralex, Trifed či Tebokan 120 mg.

Od januára vstúpila do účinnosti novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu (eRecept) rešpektovať právo Európskej únie, týkajúce sa ochrany osobných údajov. Deklarovalo, že situáciu rieši, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť.