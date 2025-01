Krátky: Z Tarabovho slovníka sa vytratil dôraz na ochranu prírody a krajiny

Minister skôr ochranárov kritizuje a vidí v nich strojcov bývalých politík a vlastných názorov, voči ktorým sa stavia odmietavo. Pre TASR to uviedol opozičný poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v súvislosti s hodnotením roka 2024 v oblasti životného prostredia.

„Rezort životného prostredia riadi minister, ktorý má najviac štátnych tajomníkov a zároveň ako jeden z ministrov najviac meškal s úlohami rezortu. Inak povedané, jeho štátni tajomníci podávajú za svoje platy najnižšie výkony,“ skonštatoval Krátky.

Tvrdí, že ministerstvo väčšinu roka meškalo so svojou agendou a snažilo sa to prekryť zástupnou témou. Tou boli nielen vlky, medvede a rôzne projekty ako hrad Devín do vlastníctva štátu či nové prehradenie Dunaja. „Tému medveďa musí minister vedieť vyriešiť rádovo v mesiacoch, čo sa nestalo,“ podotkol Krátky.

Oveľa viac by podľa neho pomohlo, ak by Taraba s ochranármi budoval partnerstvo a nastavil zdravé hranice fungovania, než v nich vidieť politického nepriateľa. „Tarabov politický prístup k odborníkom v rezorte počas roka viedol k tomu, že desiatky veľmi ťažko nahraditeľných ľudí opustilo rezort. Adekvátna náhrada sa za nich doteraz nenašla,“ povedal poslanec. Doplnil, že rezort je v tejto oblasti známy skôr porušovaním pravidiel a zákona zo strany predstaviteľov ministerstva. Spomenul pritom jazdu štátneho tajomníka Filipa Kuffu v Poloninách na štvorkolke alebo jeho prelet vrtuľníkom nad Malou Fatrou.

„V rezorte dnes chýba strategické uvažovanie a práca, ktorá presiahne jeho jedno funkčne obdobie. Aj cez formálne prevedenie návrhu zákona o krajinnom plánovaní môžeme vidieť, že minister Taraba nemá víziu pre rezort,“ uviedol poslanec.

Za aktuálnu výzvu považuje doručenie konkrétnej pomoci ľuďom. Ministerstvo životného prostredia by sa podľa Krátkeho malo ešte viac zamerať a podporiť rýchlejšiu výstavbu nových vodovodov a kanalizácií a odstraňovať envirozáťaže. Taktiež by malo efektívnejšie zlepšovať procesy a pokračovať v programe Obnov dom.