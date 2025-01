Rusko predstavilo novú zbraň 'brokomet'

Ruská armáda vybavuje svoje pozemné sily novým zariadením na obranu proti dronom – terénnym autom, na ktorom sú batérie s 24 brokovnicovými hlavňami schopnými páliť broky na drony. Podľa servera Interesting Engineering táto zbraň vzdialene pripomína ruské raketomety kaťuša z druhej svetovej vojny, píše TASR.

Videá zverejnené ruským ministerstvom obrany zachytávajú improvizovanú zbraň tvorenú batériou 24 hlavní brokovníc pripevnenú spolu s druhou batériou šiestich útočných pušiek typu AK na upravenom terénnom vozidle Lada Niva 4X4, píše server Interesting Engineering (IE). Ide o mierny posun taktiky na bojovom poli, ktorý svedčí o stále väčšej úlohe, ktorú na ňom zohrávajú bezpilotné lietajúce stroje (UAV), dodáva server.

Batéria 24 hlavní je pripevnená na prednej časti vozidla pred čelným sklom a je ovládaná diaľkovo. Broková munícia jej umožňuje vytvoriť mračno projektilov proti nízko letiacim dronom, ktoré dokáže zneškodniť alebo zničiť malé až stredné drony. Jej účinnosť však závisí od výšky a rýchlosti letu dronu – čím nižšie a pomalšie dron letí, tým je batéria hlavní účinnejšia. Proti dronom letiacim vysokou rýchlosťou vo veľkej výške je jej účinnosť nízka, vysvetľuje IE.

Batéria šiestich útočných pušiek je umiestnená vzadu a obsluha ju ovláda manuálne. Z videa nebolo bezprostredne jasné, aké útočné pušky ju tvoria, pravdepodobne však ide o pušky AK-12 alebo AK-15, píše IE. Tieto útočné pušky boli predstavené v roku 2012 ako nástupkyne útočnej pušky AK-74, ktorá nahradila legendárnu útočnú pušku AK-47, píše webová stránka zbrojnej spoločnosti Kalashnikov Group.

The most advanced development of Russian air defense systems. The Russian Ministry of Defense presented an "anti-drone buggy." The buggy is armed with a turret made of 6 assault rifles. The second system (which looks like a mini-grad) is most likely welded together barrels for… pic.twitter.com/C0bgYlJ7I7