SaS komunikuje s Bajo Holečkovou o prípadnom vstupe do poslaneckého klubu

„S poslankyňou Holečkovou nás viac vecí spája ako rozdeľuje. Je výrazne ukotvená proti vláde Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS a ich korupčnej politike, v ktorej sa starajú iba sami o seba a nestarajú sa o krajinu,“ skonštatoval.

Bajo Holečkovú by považoval za významný prínos v strane v oblasti solidarity. „Jej témou sú okrem iného aj jednorodičovské rodiny. Myslím si, respektíve by som chcel, aby SaS zastávala rodiny. Mali by sme sa usilovať, aby rodiny boli silné, sebestačné, s plnými peňaženkami a nemuseli by byť závislé od štátu a nejakých dávok,“ podotkol.

Gröhling nevie, kedy Bajo Holečková povie svoje ďalšie plány týkajúce sa politického pôsobenia. „My môžeme každému jednému záujemcovi s podobnými hodnotami ponúknuť nejaké personálne zázemie a priestor na realizáciu. Ten sa musí potom rozhodnúť, či je to pre neho vyhovujúce,“ uzavrel.