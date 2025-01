Šutaj Eštok plánuje zmeny v nábore policajtov, ovplyvnia aj psychotesty

Stav v Policajnom zbore (PZ) v súvislosti s odchodom policajtov sa podľa ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) podarilo stabilizovať. Šutaj Eštok to vyhlásil v bilančnom rozhovore pre TASR.

„Stav sa zastabilizoval v septembri, keď v podstate všetci tí, ktorí chceli využiť valorizáciu dôchodkov na úrovni 14,5 percenta, mali termín podania odchodu do dôchodku do septembra, čiže my sme v septembri uzatvorili na 99 percent počet odchodov,“ uviedol minister. Dodal, že v náborovom procese sú podmienky, ktoré treba upraviť, napríklad kvalita zraku či rôzne alergie.

Rezort podľa neho plánuje v tomto roku aj zmeny v oblasti psychotestov. Minister to odôvodnil jazykovou bariérou maďarsky hovoriacich policajtov na juhu Slovenska. „Človek, ktorý má záujem v polícii pracovať na juhu, často rozmýšľa po maďarsky, čiže nie je problém v tom, že by neprešiel psychotestami, ale im nerozumie,“ myslí si Šutaj Eštok. Poukázal na to, že, paradoxne, na juhu krajiny príslušník Policajného zboru pri výkone služby môže maďarčinu využiť. Ako minister dodal, v okrese Dunajská streda je problém s nedostatkom policajtov veľký a takáto zmena by napomohla k jeho riešeniu.

Šéf rezortu vnútra zároveň verí, že personálne problémy v polícii nepresiahnu hranicu, kde by jej na pomoc musela prísť armáda. Dodal však, že s rezortom obrany o rôznych možnostiach spolupráce diskutuje. „Pre mňa je absolútna priorita v budúcom roku naštartovať prísun nových ľudí do PZ, aby sme ten podstav, s ktorým polícia desať rokov súperí a posledného tri a pol roka bol prehĺbený, jednoducho vyriešili,“ zdôraznil Šutaj Eštok.