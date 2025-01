Taraba: Slovensku by stačila jedna PVE s kapacitou 600 až 1000 megawattov

Slovensku by stačila jedna veľká prečerpávacia vodná elektráreň (PVE), ktorá by mala kapacitu približne 600 až 1000 megawattov. Slúžila by na stabilizáciu prenosovej sústavy. V rozhovore pre TASR to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Verí, že v tomto roku sa táto vec pohne.

Slovensko má podľa Tarabu na výstavbu PVE najlepšie profily. „Máme na to podmienky a najmä tá matematika vychádza tak, že je to vo veľmi krátkom období splatiteľné. Vieme to realizovať, nepotrebujeme na to finančné zdroje z rozpočtu, vedeli by sme to robiť s externým financovaním,“ povedal minister.

Tvrdí, že návratnosť týchto projektov je excelentná. Prečerpávaciu vodnú elektráreň potrebujú okrem Slovenska aj okolité štáty a o to väčšmi vie byť Slovensko strategickým hráčom v týchto veciach, skonštatoval vicepremiér.

„Vzhľadom na skutočnosť, že okolité štáty, najmä Maďarsko a Rakúsko, sa výrazným spôsobom priklonili k obnoviteľným zdrojom elektrickej energie pozostávajúcim z využívania vetra a slnka, dochádza k výrazným fluktuáciám v prenosovej sústave, a práve zariadenie, ako je vodná prečerpávacia stanica, je ideálnym riešením pre stabilizáciu týchto prenosových sústav,“ dodal minister.

Slovensko bude podľa neho požadovať spustenie prečerpávacej stanice v súvislosti s plánovanou výstavbou novej jadrovej elektrárne. Práve prečerpávacie stanice predstavujú ideálne technické riešenie na vyrovnávanie rozdielov v prenosových sústavách, priblížil Taraba.

Zároveň pripomenul, že Vodohospodárska výstavba sa bude zaoberať projektom modernizácie a zvýšenia hydroenergetického potenciálu priehrady Malinec tak, ako bolo schválené na poslednom rokovaní vlády.

Vládny kabinet zobral na vedomie materiál o potenciáli výstavby PVE na Slovensku. Do konca júna 2025 má envirorezort zabezpečiť rokovania s Európskou komisiou v súvislosti s aktualizáciou Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Materiál predložil Taraba na základe uznesenia z júna 2024, ktorým vláda schválila zámer výstavby novej prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ.