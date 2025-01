V New Orleans útočil muž z Texasu, v aute mal vlajku Islamského štátu

Vo vozidle útočníka, ktorý v noci na stredu v americkom New Orleans vrážal do davu na novoročných oslavách a zabil najmenej desať ľudí, našli vlajku džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Oznámil to Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), informuje agentúra AP.

Útočníkom, ktorý zomrel po prestrelke s policajtmi, bol 42-ročný Shamsud-Din Jabbar, občan USA zo štátu Texas. FBI v rámci vyšetrovania zisťuje aj to, či bol napojený na teroristické organizácie. Vo vozidle, podľa všetkého prenajatom, našli zbrane a možné výbušné zariadenie. Ďalšie potenciálne výbušné zariadenia objavili v okolí miesta činu. K útoku došlo na ulici Bourbon Street v turistami vyhľadávanej Francúzskej štvrti v centre New Orleans. Páchateľ v bielom pickupe tam po 3.00 h miestneho času veľkou rýchlosťou vrazil do davu ľudí. Podľa polície sa pokúsil napáchať čo najväčšie škody a „prejsť toľko ľudí, koľko len mohol“. Zranenia utrpelo ďalších viac ako 35 osôb. FBI vyšetruje prípad ako teroristický čin. Primátorka New Orleans LaToya Cantrellová incident označila za „teroristický útok“. Cantrellovej telefonoval prezident USA Joe Biden, aby jej „ponúkol plnú federálnu podporu po týchto strašných správach“, oznámil Biely dom.