Stabilita, zdravotníctvo a obnova Ukrajiny: Priority v roku 2025 podľa prezidenta

„Vtedy by sme ukázali, že sme veľmi civilizovanou krajinou, ktorá dokáže tak ako severské krajiny rozmýšľať v kultivovanej debate o svojej budúcnosti,“ uviedol prezident SR Peter Pellegrini v rozhovore pre TASR.

Témami roka 2025 by podľa hlavy štátu malo byť zastabilizovanie a upokojenie politickej situácie a zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny po ukončení vojny. Myslí si, že benefitovať by z toho mali východné časti Slovenska. „Pevne verím, že to môže byť zásadný impulz na zlepšenie kvality života ľudí na východe,“ podotkol Pellegrini.

Ďalšou témou musí byť upokojenie situácie a definovanie jasnej stratégie a priorít pre slovenské zdravotníctvo na nasledujúce roky. „To sa musí udiať v roku 2025, inak budeme každý rok čeliť rôznym nepokojom,“ tvrdí prezident.

Taktiež by sa v novom roku mala zastabilizovať situácia v školstve tak, aby neboli problémy s učiteľmi. „Obrovskou témou roku 2025 musí byť prijatie rozhodnutí reagujúcich na problémy, ktoré už dnes vidíme, že v roku 2035 budú pre nás predstavovať obrovský problém. Demografia, úbytok obyvateľstva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatok a počty lekárov, ktorí nám pôjdu do dôchodku, nedostatok učiteľov,“ priblížil prezident.