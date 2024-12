Putinov novoročný príhovor: 25 rokov pri moci a hrdosť na dosiahnuté úspechy

Rusi by podľa jeho slov mali byť „hrdí“ na to, čo ich vlasť dokázala za toto štvrťstoročie jeho vlády. O takmer trojročnej vojne, ktorú vedie na Ukrajine, sa vyslovene nezmienil. Sústredil sa najmä na želania do budúceho roka, uvádza agentúra AFP.

„Drahí priatelia, už o niekoľko minút sa začne rok 2025, čím sa zavŕši prvá štvrtina 21. storočia,“ povedal Putin v prejave, ktorý predniesol presne 25 rokov od prevzatia moci po svojom predchodcovi Borisovi Jeľcinovi. „Áno, máme toho pred sebou stále veľa, ale môžeme byť právom hrdí na to, čo sa už urobilo... Naša krajina, nezávislá, slobodná a silná, dokázala reagovať na tie najťažšie výzvy. A teraz, na prahu nového roka, myslíme na budúcnosť,“ citovala šéfa Kremľa agentúra TASS.

Putin vyzdvihol aj ruských vojakov, rovnako ako vo svojich predošlých dvoch novoročných prejavoch, ktoré predniesol odvtedy, ako Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu, všíma si AFP.

„V tento novoročný predvečer sa nádeje príbuzných a priateľov, ako aj myšlienky miliónov ľudí v Rusku upierajú k našim bojovníkom a (vojenským) veliteľom,“ povedal. „Na prahu nového roka myslíme na budúcnosť. Sme si istí, že všetko bude v poriadku. Budeme len napredovať,“ dodal šéf Kremľa.

Putin sa stal ruským prezidentom presne na Silvestra v roku 1999, keď jeho predchodca v tejto funkcii Boris Jeľcin neočakávane odstúpil.

Jeho novoročný prejav je pokračovaním tradície zavedenej už sovietskym vodcom Leonidom Brežnevom. V Rusku je sviatočnou udalosťou a sledujú ho milióny domácností. Vysiela sa v tamojšej štátnej televízii tesne pred polnocou, a to v každom z 11 časových pásiem Ruska. Zvyčajne predstavuje krátky súhrn udalostí uplynulého roka a želaní do toho budúceho, približuje AFP.