Zomrela seriálová hviezda 70. rokov, herečka podľahla rakovine

Vo veku 87 rokov zomrela americká divadelná a filmová herečka Linda Lavinová. Informovali o tom jej zástupcovia, na ktorých sa odvoláva spravodajský portál CNN.

Herečke mali nedávno diagnostikovať rakovinu pľúc. Komplikácie pri ochorení napokon viedli k zhoršeniu jej zdravotného stavu a následnej smrti.

Born October 15th 1937 in Portland, ME., this Actress Appeared in Over 50 TV Shows and Movies Between 1967 and 2024.#LindaLavin #Alice #TV #Actress #80sThen80sNow pic.twitter.com/qGIpqprtBm