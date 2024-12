Hlas-SD víta podporu SNS pre predsedu parlamentu: Stabilizácia koalície je prioritou

Zvolenie predsedu Národnej rady (NR) SR bude podľa nej ďalším krokom k stabilizácii koalície, ktorý potvrdí dodržiavanie koaličnej zmluvy všetkými stranami. Hlas to uviedol v stanovisku, ktoré poskytla jeho hovorkyňa Michaela Eliášová.

„Vítame vyjadrenie SNS, v ktorom potvrdila, že post predsedu NR SR bude obsadený kandidátom strany Hlas-SD. Týmto vládna koalícia splnila svoj záväzok dohodnúť sa na obsadení postu predsedu NR SR do konca roka,“ poznamenal Hlas.

Hovorí o tom, že krok povedie k stabilizácii koalície. Tá podľa neho predstavuje najlepšiu alternatívu pre Slovensko. „A to najmä v období, keď je potrebné napraviť škody spôsobené rozvratom verejných financií po predchádzajúcich vládach Matoviča, Hegera a Ódora,“ dodal.

SNS v pondelok deklarovala, že na najbližšej schôdzi NR SR podporí do funkcie predsedu parlamentu kandidáta zo strany Hlas-SD a že jej líder Andrej Danko sa vzdáva akéhokoľvek nároku na daný post. Odôvodnila to tým, že tému treba definitívne uzavrieť, aby bolo možné riešiť národnoštátne záujmy aj všetky vzniknuté problémy v rámci koalície. Zároveň očakáva, že po tomto kroku dôjde k podpore vládnych návrhov, ako aj k schváleniu nominácií do rady STVR.