Exminister Mikulec o predražených nákupoch: Kto bude lietať s vylietanými vrtuľníkmi?

Poukázal, že minister sa venuje najmä predraženým nákupom. Mikulec to pre TASR vyhlásil v koncoročnej reakcii na stav rezortu.

„Vieme veľmi dobre o teraz naposledy oznamovaných nákupoch z Ameriky starých vylietaných vrtuľníkov. Absolútne zbytočné nákupy, odborníci si ťukajú na čelo. Ja sa pýtam, kto to bude lietať, keď nie je dostatok pilotov v armáde na to, aby dokázali lietať s dvoma Spartanmi,“ vyhlásil exminister. Poukázal, že Kaliňák obchodovanie so Spojenými štátmi americkými v minulosti kritizoval.

Kaliňák podľa Mikulca „kašle“ na občanov a vojakov. Poslanec takisto dodal, že podľa neho na rezorte pripravili súťaž na rukavice pre konkrétnu spoločnosť. „Toto je presne DNA vlády Roberta Fica (Smer-SD) a Robert Fico im toto všetko kryje,“ myslí si.