Erik Tomáš: Hlavnou výzvou pre MPSVR bude v roku 2025 reforma sociálnych služieb

Okrem toho sa chce rezort zamerať aj na pomoc jednorodičovským domácnostiam, zaviesť dôchodkový strop či započítať obdobie na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke do dôchodku žien. Pre TASR to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Reforma financovania sociálnych služieb je napojená na plán obnovy, čiže ju musíme schváliť. A zároveň by mohla znamenať prielom v poskytovaní sociálnych služieb. Slovensko je na tom zle, podobne ako iné krajiny, čo sa týka demografického vývoja. Starneme a stále pribúda ľudí, o ktorých je potrebné sa starať,“ povedal Tomáš s tým, že na Slovensku čaká asi 14.000 ľudí na miesto v zariadeniach sociálnych služieb.

V rámci reformy rezort práce navýši kapacitu v týchto zariadeniach, aby ľudia na umiestnenie do nich nečakali dlho. Hlavnou prioritou však bude, aby odkázaný človek zostal čo najdlhšie v domácom prostredí, kde sa o neho postará príbuzný alebo terénny pracovník v rámci domácej opatrovateľskej služby.

​Okrem rozšírenia kapacít v zariadeniach sociálnych služieb by mala reforma vyriešiť aj nedostatok personálu v týchto zariadeniach, zvýšiť platy opatrovateľom a posunúť ich na úroveň sanitárov v nemocniciach, čím sa najmä platovo zatraktívni toto povolanie.

Cieľom reformy bude zavedenie takzvaného príspevku na odkázanosť, pričom osoba odkázaná na starostlivosť sama rozhodne o tom, či príspevok dá svojmu príbuznému na opatrovanie, terénnemu pracovníkovi alebo pobytovému zaradeniu. „Je to obrovská výzva, bude to aj veľmi nákladná reforma pre štát, čiže bude si vyžadovať veľkú komunikáciu s Ministerstvom financií (MF) SR,“ zdôraznil šéf rezortu práce.

V budúcom roku chce MPSVR poskytnúť tiež adresnú pomoc jednorodičovským domácnostiam, ale kľúčovou podmienkou je ich zadefinovať v zákone. Jednou z možností pomoci je napríklad predĺženie ošetrovného pre člena rodiny (OČR) alebo príspevok na bývanie. Rodinám by mohlo pomôcť aj zavedenie rodinnej karty, ktorá by slúžila na zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa.

​Medzi ďalšie oblasti, ktorými sa chce rezort práce zaoberať, patrí aj dôchodkový strop. Ten by mal byť podľa Tomáša zavedený v závislosti od náročnosti povolania, keďže je rozdiel, ak niekto vykonáva manuálnu alebo administratívnu prácu. Okrem toho chce otvoriť aj tému nižších dôchodkov u žien, keďže v súčasnosti sa im v období rodičovskej alebo materskej dovolenky započítavajú nižšie odvody do sociálneho poistenia. Minister práce dodal, že aj podľa ústavy výchova dieťaťa nemôže mať vplyv na výšku dôchodku, preto mal rezort pripravený návrh zákona, ktorý by odstránil túto diskrimináciu. Jeho princípom je, aby sa rodičom, najmä ženám, započítavali roky na materskej alebo rodičovskej dovolenke tak, akoby riadne pracovali.