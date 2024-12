Tunel Višňové už má termín dokončenia

Tunel Višňové sprejazdnia začiatkom roka 2026. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť na svojom webe, s tým že v týchto dňoch boli uzatvorené dodatky s dodávateľmi, z ktorých vyplýva, že do užívania by mal byť úsek odovzdaný motoristom do konca februára 2026.

Správu aktualizujeme.