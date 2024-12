Po 1. 1. zhodnotí vláda možnosti recipročných opatrení voči Ukrajine

Ak to bude nevyhnutné, zastaví dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje, alebo sa dohodne na inom postupe. Uviedol to premiér SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok vo videu na sociálnej sieti.

Ukrajinskí predstavitelia už dávnejšie oznámili, že neplánujú predĺžiť zmluvu o tranzite ruského zemného plynu cez Ukrajinu, ktorej platnosť sa skončí 1. januára budúceho roka. Slovenský premiér sa pre to dostal do sporu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na minulotýždňovom samite EÚ v Bruseli. O téme mal rokovať v nedeľu (22. 12.) v Moskve aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je podľa Fica len prázdne politické gesto, ale ide o extrémne drahé gesto, na ktoré doplatí celá Európska únia (EÚ) vrátane Slovenska. „Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne o pol miliardy eur na tranzitných poplatkoch, Ukrajina takmer o miliardu eur a Rusko príde pravdepodobne len o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda?“ zhodnotil v piatok predseda vlády.

Okrem straty tranzitných poplatkov bude Slovensko v tejto situácii podľa Fica v krátkom čase vystavené aj zvyšovaniu cien plynu. Po odstavení ukrajinského tranzitu sa totiž SR pri dodávkach plynu z alternatívnych trás zo západu, juhu alebo severu ocitne na konci dodávateľského reťazca, nie na jeho začiatku ako doteraz. „Koho však nejaké Slovensko zaujíma, však pán Zelenskyj? Keď však vy niečo potrebujete, aby ste v zime nezamrzli, kričíte ostošesť,“ kritizoval Fico postoj ukrajinského prezidenta.

Podľa slovenského premiéra je potrebné pozrieť sa na to, kto najviac profituje zo znižovania závislosti EÚ od plynu z Ruska. „Odpoveď je veľmi jednoduchá, predovšetkým Spojené štáty americké,“ zhodnotil. Rusko je pritom podľa Fica stále pripravené pokračovať v dodávkach plynu do EÚ aj po 1. januári 2025. „Potvrdili to nielen rokovania podpredsedníčky vlády Denisy Sakovej v Petrohrade, ale aj moje stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom,“ dodal predseda vlády.