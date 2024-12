Zelenskyj tvrdí, že Fico ponúkanú kompenzáciu za stratu tranzitu plynu odmietol

Zelenskyj to napísal v pondelok neskoro večer na platforme X a príspevok zverejnil v angličtine aj slovenčine.

„Ponúkli sme mu na žiadosť Európskej komisie riešenia týkajúce sa možných kompenzácií pre Slovákov - špeciálne pre Slovákov - za straty z ruského tranzitu, ako aj alternatívy (tohto) tranzitu - akýkoľvek iný plyn, nie ruský. Boli sme pripravení to zrealizovať. Fico kompenzáciu pre Slovákov nechcel. A nechce spolupracovať s Európskou komisiou. Z nejakého dôvodu sa mu zdá Moskva výhodnejšia,“ napísal v anglickom príspevku Zelenskyj. Dodal, že každý v Európe rozumie tomu, prečo to tak je.

Ukrajinský prezident tiež uviedol, že kým Ukrajinci bojujú o svoje životy, „Fico bojuje o peniaze, a je nepravdepodobné, že by to boli peniaze pre Slovensko“. Tieňové dohody s Putinom podľa slov Zelenského znamenajú buď obchodovanie so štátnymi záujmami alebo snahu o vlastné obohatenie sa.

Zelenskyj cestu slovenského premiéra do Ruska kritizoval v pondelok aj v skoršom príspevku na X, zverejnenom taktiež aj v slovenčine. Uviedol, že Fico „chce pomôcť Rusku vytlačiť americký plyn a energetické zdroje iných partnerov z Európy, čo naznačuje, že chce pomôcť Putinovi zarobiť peniaze na financovanie vojny a oslabiť Európu“.

Fico sa v nedeľu pracovne stretol v Moskve s Putinom, s ktorým podľa vlastného vyjadrenia hovoril o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia konfliktu, ako aj bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Ruska. Ako dodal, slovensko-ruské vzťahy chce štandardizovať. Stretnutie s ruským prezidentom označil za reakciu na Zelenského a jeho postoj, že je proti tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu na slovenské územie. So Zelenským sa Fico stretol vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli.

Návšteva slovenského premiéra v Moskve nebola vopred verejne oznámená. Informácia do médií prenikla po tom, ako o tejto ceste Fica hovoril v sobotu srbský prezident Aleksandar Vučič v rozhovore pre srbskú televíziu Happy. Podľa jeho vtedajších informácií však k ceste malo dôjsť až v pondelok.