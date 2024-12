Na vianočných trhoch sa počas sviatkov vyskytuje viac policajtov

Prítomnosť polície je v období vianočných sviatkov zvýšená v okolí vianočných trhov či na miestach, kde sú organizované kultúrnospoločenské podujatia. Na tlačovej konferencii to uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.

Výkon služby podľa neho bude polícia orientovať aj do miest, kde sa konajú silvestrovské oslavy. „V tejto súvislosti by som chcel vyzvať motoristickú verejnosť, všetkých účastníkov cestnej premávky, aby udržiavali vo všeobecnosti pravidlá cestnej premávky s tým, že by som vyzdvihol a upozornil hlavne na mladých vodičov. Aby prispôsobili svoje správanie svojim schopnostiam, hlavne vo vzťahu k dodržiavaniu ustanovených rýchlostí, nepreceňovali svoje sily a venovali sa v plnom rozsahu vedeniu vozidla,“ apeloval Tlacháč.

Riaditeľ zdôraznil, že vodiči by mali dodržiavať zákaz vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Nemotorových účastníkov cestnej premávky vyzval, aby nosili reflexné prvky.