Izrael na kritiku zo strany pápeža zareagoval jeho obvinením z "dvojakého metra"

„Pápežove poznámky sú obzvlášť veľkým sklamaním, pretože sú odtrhnuté od skutočného a faktického kontextu boja Izraela proti džihádistickému terorizmu. Je to vojna na niekoľkých frontoch, do ktorej bol (Izrael) zatiahnutý 7. októbra. Dosť bolo dvojakého metra a vypichovania Židovského štátu a jeho občanov,“ uvádza vyhlásenie izraelského ministerstva zahraničných vecí.

Úrad palestínskej civilnej obrany v piatok uviedol, že obeťami izraelského náletu na severe enklávy boli desiati členovia jednej rodiny vrátane siedmich detí.

„Včera nevpustili (jeruzalemského) patriarchu do Pásma Gazy, ako sľúbili. Včera bombardovali deti. Toto je krutosť, toto nie je vojna,“ uviedla hlava katolíckej cirkvi. „Chcem to povedať, pretože sa ma to dotýka,“ dodal pápež František.

„Krutosť je, keď sa teroristi snažia zavraždiť izraelské deti a schovávajú sa pri tom za deti. Krutosť je, keď teroristi 442 dní zadržiavajú a týrajú 100 rukojemníkov vrátane kojenca a detí. Žiaľ, pápež sa toto všetko rozhodol ignorovať.“ uvádza izraelské vyhlásenie. Odkazuje tým na útok militantov z palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý rozpútal vojnu Izraela a Hamasu.

Vatikán uznáva palestínsky štát od roku 2013, udržiava s ním diplomatické vzťahy a podporuje dvojštátne riešenie, dodáva AFP.