Prieskum: Vláda by sa mala podľa voličov prioritne venovať zdravotníctvu

Zhodnú sa na tom voliči koaličných aj opozičných strán. Medzi respondentmi, ktorí hovoria, že by sa vláda mala prioritne venovať zdravotníctvu, prevláda nespokojnosť s tým, akú pozornosť vláda téme venuje. Vyplýva to z decembrového prieskumu "Ako sa máte, Slovensko?".

Z desiatich tém, z ktorých si mali respondenti vybrať dve, ktorým by sa mala vláda venovať prioritne, viac ako 60 percent odpovedalo, že tou témou by malo byť zdravotníctvo. „S výrazným odstupom nasledovali ako dôležité témy 'opatrenia na zmiernenie dôsledkov inflácie' (33,2 percenta) a 'znižovanie zadlženia Slovenska' (27,1 percenta),“ uvádza prieskum.

To, že zdravotníctvo je téma, ktorej by sa mala vláda venovať prioritne si myslí 60 percent voličov strany Smer-SD, 65 percent voličov strany Hlas-SD a 69 percent voličov hnutia Progresívne Slovensko (PS). „To, že by sa vláda mala prioritne venovať zdravotníctvu si myslia častejšie starší a respondenti s vyšším vzdelaním,“ poukazuje prieskum.

Spomedzi respondentov, ktorí odpovedali, že vláda by sa mala venovať prioritne zdravotníctvu odpovedalo 81,1 percenta, že sú s tým, akú pozornosť vláda tejto oblasti venuje úplne alebo skôr nespokojní. To predstavuje vyššiu mieru nespokojnosti ako pri iných oblastiach, ktoré respondenti často vyznačili ako pre vládu prioritné.

S tým, akú pozornosť vláda zdravotníctvu venuje, boli podľa prieskumu menej spokojní voliči PS a ľudia s vyšším vzdelaním. Aj medzi voličmi vládnych strán výrazne prevládala nespokojnosť s tým, akú pozornosť vláda venuje oblasti zdravotníctva. Spomedzi voličov Smeru-SD, ktorí označili zdravotníctvo ako oblasť, ktorej by sa mala vláda venovať, bolo až 68,6 percenta úplne alebo skôr nespokojných s tým, akú pozornosť vláda téme venuje.

Respondenti odpovedali aj na otázku, či je slovenské zdravotníctvo lepšie alebo horšie než bolo pred desiatimi rokmi. Výrazne viac bolo respondentov, ktorí odpovedali, že dnes je zdravotníctvo horšie než pred desiatimi rokmi (53,9 percenta) ako respondentov, ktorí si myslia, že dnes je zdravotníctvo lepšie (deväť percent).

Relatívne najoptimistickejší sú pri hodnotení zdravotníctva voliči Smeru-SD, pri ktorých len tesne prevažujú odpovede, že naše zdravotníctvo je dnes horšie ako bolo pred desiatimi rokmi (44,7 percenta) pred odpoveďou, že naše zdravotníctvo je dnes približne rovnaké ako bolo pred desiatimi rokmi (43,5 percenta). Medzi voličmi Hlasu-SD alebo PS jasne prevažuje odpoveď, že naše zdravotníctvo je dnes horšie ako bolo pred desiatimi rokmi.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku už od roku 2020. Prieskumy iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Prieskum realizovali od 2. do 6. decembra na vzorke 1000 respondentov.