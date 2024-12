SaS: Slovenská republika prišla o možnosť zasiahnuť do prevodu podielu v Slovenských elektrárňach

Malo sa tak stať po prijatí pozmeňovacieho návrhu Branislava Becíka (Hlas-SD), ktorým zo zákona vypustil kompetenciu štátu z vlastnej iniciatívy preveriť investora a následnú možnosť s prevodom nesúhlasiť. Upozornil na to v piatok opozičný poslanec Karol Galek (SaS) po tom, ako bolo tento týždeň oznámené, že 66-percentným vlastníkom Slovenských elektrární sa stane český Energetický a priemyselný holding (EPH).

Samotný prevod majetkových práv medzi súčasnými súkromnými investormi je podľa Galeka v poriadku. „Ale o tomto prevode mala takisto rozhodovať vláda. Ministerstvo malo z vlastnej iniciatívy preveriť, akým investorom vlastne EPH je. Máme s ním už nejaké skúsenosti, ale nepoznáme úplne dopodrobna, odkiaľ pochádzajú jeho finančné prostriedky, nepoznáme úplne presne jeho vlastnícku štruktúru,“ povedal opozičný poslanec vzhľadom na stratu právomoci Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Slovenská republika mala pritom podľa neho pred novelou taktiež väčšiu možnosť rokovať o zvýšení vplyvu štátu v rámci Slovenských elektrární, v ktorých vlastní v súčasnosti minoritný 34-percentný podiel.

Strana SaS je pripravená informovať o tejto transakcii Európsku komisiu a obrátiť sa na ňu v súvislosti s jej preverením. „Čo je ešte zaujímavejšie, je to, že finančná skupina a teda finanční žraloci z EPH sa veľmi rýchlo ponáhľali, aby tento proces urýchlili. Je to len pár dní, čo Peter Pellegrini podpísal tento zákon a EPH už prišiel s týmto vyhlásením,“ dodal opozičný poslanec.

EPH v stredu (18. 12.) podpísal zmluvu so spoločnosťou Enel Produzione, ktorá mu umožní nadobudnúť zvyšný 50-percentný podiel v spoločnosti Slovak Power Holding BV (SPH). Tá je majiteľom 66 % akcií Slovenských elektrární, zvyšných necelých 34 % vlastní Slovenská republika. EPH sa tak po ukončení transakcie stane 100 % majiteľom SPH a v elektrárňach bude mať prostredníctvom tejto firmy majoritný podiel.

Minister vnútra SR a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok sa ohradil voči kritike strany SaS. „Ak bude možnosť, že táto vláda bude mať aj finančné prostriedky, ale aj schopnosť, že súkromný sektor sa bude zbavovať svojho podielu v energetike, myslím si, že by sme mali v rámci toho robiť maximum. Samozrejme, je tu predsa ohlásený ďalší blok, v Mochovciach, čiže výstavba samostatnej ďalšej jadrovej elektrárne. To je jasný signál toho, že nám na energetickej bezpečnosti záleží a budeme robiť všetko pre to, aby sme v tomto mali silný štát,“ povedal.