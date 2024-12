Summit EÚ: Fico hovoril o spore so Zelenským, nezhodol sa ani na členstve v NATO

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas štvrtkového summitu nezhodol na piatich zásadných témach. Predseda vlády to uviedol po skončení zasadnutia Európskej rady, informuje spravodajca TASR.

Fico spresnil, že chápe ukrajinského prezidenta v tom, že vzhľadom na situáciu v domovskej krajine je pod tlakom. Podľa vlastných slov nečakal, že dôverné vyjadrenia, ktoré odzneli za zatvorenými dverami, sa dostanú na verejnosť.

Zelenskyj na tlačovej besede totiž spomenul Fica a vyhlásil, že je hanebné, keď niekto hovorí, že po zastavení tranzitu ruského zemného plynu cez Ukrajinu príde o zisky. Zdôraznil, že Ukrajina aj pre peniaze zarobené Ruskom na predaji tohto plynu prichádza o ľudské životy.

„Naša vzájomná výmena názorov potvrdila, že máme názorové rozdiely k piatim témam,“ skonštatoval Fico. Pripomenul, že vláda SR od prvých dní vojny označila vpád ruských vojsk za porušenie medzinárodného práva, pomáha Ukrajine humanitárnymi dodávkami, predáva potrebnú elektrinu, vypravila prvý vlak do Kyjeva, ale neverí vo vojenské riešenie konfliktu a odmieta darovať zbrane.

Premiér vysvetlil, že nie všetkým sa páčila jeho otázka o mierových iniciatívach a slová o tom, že EÚ by sa mala viac spoliehať aj na tie čínske a brazílske, pričom spomenul aj vytvorenie skupiny priateľov mieru v rámci OSN. Tvrdí, že reakcie na to boli, že kto je priateľom mieru, je priateľom agresora.

„Zelenskyj popiera akékoľvek prímerie,“ uviedol Fico. A podľa neho je to aj postoj viacerých krajín EÚ.

Za Slovensko odmietol možnosť znášať vyššie náklady Európanov na pomoc Ukrajine, ak nový americký prezident Donald Trump podporu USA zníži. Zopakoval, že žiaden slovenský vojak nebude súčasťou operácie EÚ na Ukrajine v prípade uzavretia prímeria. „Nebolo by správne, keby to časť štátov EÚ urobila, nebol by v tom konsenzus,“ vysvetlil.

Zdôraznil tiež, že Slovensko nepodporí taký balík sankcií, ktorý by sa vzťahoval na jadrovú energetiku, lebo je odkázané na výrobu elektriny z jadra.

„Názorový rozdiel máme, čo sa týka tranzitu plynu cez Ukrajinu. Pýtal som sa ho, či bude ochotný tranzitovať iný ako ruský plyn,“ povedal Fico. Zelenskyj podľa neho vylúčil, že by Ukrajina mohla tranzitovať akýkoľvek plyn. „Pýtal sa, že či si vieme predstaviť platiť za plyn, ktorý financuje vojnu,“ opísal Fico rozhovor. Odmietol zároveň Zelenského slová, že SR zarába na predaji elektriny Ukrajine.

Ďalší spor sa podľa Fica týka vstupu Ukrajiny do NATO. Tvrdí, že Zelenskyj mu sľúbil uvoľniť 500 miliónov eur zo zmrazených ruských aktív, ak Slovensko svoj postoj zmení. „Nikdy,“ odkázal mu Fico aj cez novinárov.

„Rešpektujeme pomoc EÚ Ukrajine, sme jej súčasťou, a preto sa pýtam, či vtedy, keď niekto pomáha a je súčasťou EÚ a organizuje spoločné rokovania vlád, či Ukrajina má právo ohrozovať ekonomické záujmy členského štátu Únie,“ uviedol premiér.

Priblížil tiež, že na summite o tejto otázke separátne rokoval so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a upozornil ich, že keď Kyjev zastaví tranzit plynu, tak táto surovina zdražie.

Podľa neho treba vyvinúť tlak na eurokomisiu, aby zvážila, ako bude chrániť záujem členských štátov EÚ. Lebo „ak niekto bráni tranzitu plynu a spôsobí zvyšovanie cien a hospodárske škody EÚ, tak je to Zelenskyj,“ doplnil.