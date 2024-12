Fiala: Debata o Ukrajine bola na tomto summite jedna z najlepších, akú som zažil

Ocenil prístup jej nového predsedu Antónia Costu, ktorý sa podľa Fialu snažil viac venovať strategickej debate než detailnej formulácii záverov. Tie sú podľa neho lepšie pripravené a ako celok ich označil za „veľmi dobré“. Povedal to vo štvrtok pred pracovnou večerou lídrov, informuje spravodajkyňa TASR.

„Zažil som tu jednu z najotvorenejších a najlepších diskusií o ruskej agresii na Ukrajine a európskej reakcii na tento negatívny vývoj... Bola veľmi otvorená a vecná, idúca do hĺbky a mal som z nej skutočne dobrý pocit. Bola uzavretá, bez mobilov, preto nie je možné, aby som interpretoval to, čo hovorili jednotliví účastníci. Ale kvalita tej debaty, jej strategický rozmer a premýšľanie o ďalších krokoch, to bolo skutočne dobré,“ pochvaľoval si Fiala.

Vyzdvihol aj pripravené závery, ktoré podľa jeho slov obsahujú jasné potvrdenie podpory Ukrajiny v jej úsilí o mier a konštatujú, že žiadne rozhodnutie o Ukrajine nesmie byť prijaté bez Ukrajiny. Je v nich tiež záväzok EÚ na vojenskú a finančnú podporu Ukrajiny a prihlásenie sa k zosilnenému tlaku na Rusko a tých, ktorí s ním spolupracujú.

Prísľub Antónia Costu, že sa bude chcieť viac venovať debate o strategických veciach a menej formulácii záverov, sa podľa Fialu potvrdil už na prvom summite pod jeho vedením. „Môžem potvrdiť, že nový predseda Európskej rady sa snaží o určitý nový prístup, takže závery sú skutočne lepšie pripravené, nediskutujeme o každej vete tak detailne, ale máme, naopak, možnosť venovať sa strategickej debate, čo ja vítam,“ priblížil zmeny Fiala.

Pre českého premiéra bolo novinkou aj to, že lídri rokovali v menšej miestnosti, než kde sa schádzali posledné roky približne od covidu. Dodal, že so zveličením možno povedať, že aj menší priestor a to, že si politici boli bližšie, vytvoril lepšie podmienky na debatu.