Hlas-SD chce podať trestné oznámenie na Pročka pre incident s Puškárovou

„Budem trvať na dôkladnom prešetrení celej situácie a na vyvodení disciplinárnej zodpovednosti na pôde NR SR voči správaniu tejto osoby. Nie je to prvýkrát, čo tento poslanec prekročil všetky medze a hranice slušného správania. Dlhodobo premieňa parlament na vulgárne divadlo svojimi činmi, ohrozuje jeho vážnosť a dôstojnosť,“ skonštatoval.

Verí, že orgány činné v trestnom konaní sa budú incidentom zaoberať. Poukázal na to, že k dispozícii sú svedkovia aj záznamy z kamery.

Poslanec Pročko sa mal na začiatku decembra hrubo správať voči poslankyni Puškárovej. Incident sa mal odohrať v garážach parlamentu v prítomnosti maloletých detí poslankyne. Pročko to dementoval. Hovoril o tom, že Puškárová mu autom vošla do protismeru. Mal ju podľa vlastných slov len upozorniť na to, že sa mohlo niečo stať jej deťom, ktoré mala mať v aute.